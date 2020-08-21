أخبار عاجلة

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً -
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا -
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر -
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟ -
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب

Print
لإنجاح التعليم عن بعد.. و"الصقيران": تعمل على ما ورد بدليل "مدرستي"

جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب

وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة، وثيقة (الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد) والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة "مدرستي".

وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من (الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة) تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار مناطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وأضاف: "الوثيقة تتضمن عدداً من المهام المناطة بالطالب والطالبة في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام منصة "مدرستي" التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات".

وأشار "الصقيران"، إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة "مدرستي" وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ومتطلبات التعليم عن بُعد وتوفير الدعم النفسي والعاطفي والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية وكذلك الدخول المستمر إلى المنصة لتفعيل جميع أدواره وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة.

جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

شبكة عيون الإخبارية