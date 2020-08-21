"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

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نبهت من أمطار ورياح سطحية على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساء، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والقرى، المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).الباحة أمطار حالة الطقس