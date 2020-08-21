"تعليم تبوك" يطبّق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات

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في أكثر من 1300 مدرسة في مراحل التعليم العام.. لخدمة 220 ألف طالب وطالبة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 1300 مدرسة، في مراحل التعليم العام، لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة.

يأتي ذلك بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي، من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم؛ تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية: مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام، وسط إجراءات واحترازية وقائية وصحية للحفاظ على سلامة الجميع؛ وفق ما ورد في دليل برتوكولات العودة.

وتتضمن الخطة الإشرافية للمشرفين والمشرفات على مدارس المنطقة، الاطلاع على دليل منصة "مدرستي" فيما يختص مهام القائد والمعلم، ومتابعة ما يستجد من تحديثات في هذا الصدد، مع الإشراف المباشر على عمليات التعلم عن بُعد في منصة مدرستي؛ وفق الخطة الدراسية والجدول المدرسي لكل مدرسة نحو بداية عام دراسي جديد.

وزارة التعليم