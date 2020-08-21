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"سبق" تتجول في مزرعة ناجي الجامع.. تعدّ واحدة من أفضل 5 تراثية بالأحساء

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تحوي تراثيات يرجع عمرها لقرنين من الزمان.. ومصممة لتربط الماضي والحاضر

قضى ناجي الجامع الذي عمل مديراً عاماً في شركة "سابك" أيام الحظر في مزرعته بالأحساء والمصممة كمنتجع على الطراز المعماري الحساوي القديم، مؤكداً أن خمسة أشهر مضت من عمره عاشها بين النخيل والأشجار .

وأكد "الجامع" في تصريحات لـ"سبق" أن الاهتمام بالتراث وجمع المقتنيات الثمينة وذات التاريخ والأصالة هواية قديمة يجد خلالها المتعة، مشيراً إلى أن مزرعته يوجد بها تحف ومقتنيات يرجع تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان جمعها على مدار عشرين عاماً.

وقال: تصميم المزرعة وطرازها المعماري مستوحى من التاريخ الحساوي الذي يعد معلماً بارزاً لتاريخ الأحساء عاصمة السياحة العربية .

ونوّه بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من نهضة تنموية وانفتاح كبير على العالم في كافة المجالات ومنها مجال السياحة والسفر والذي سيفتح الآفاق أمام المستثمرين بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لدى الكثيرين من ملاك المزارع للسكنى في مزارعهم بعيدًا عن ضوضاء وزحام المدينة.

ورصدت عدسة "سبق" المناظر الجمالية بالمزرعة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من ١٦ ألف متر مربع وتزدهر بالنخيل والأشجار المثمرة التي تتلاءم مع جو وتربة الأحساء.

ودعا ناجي الجامع الشباب إلى أن يعتمدوا على كسب أيديهم وأن يستغلوا خيرات بلادهم وأن يكونوا صالحين في مجتمعهم وأن يخططوا لمستقبلهم وما يخدم بلادهم.
وأوضح أن المملكة تمتلك ثروات عظيمة ومقدرات كبيرة ومن أعظمها أن ٧٠٪ من سكانها من فئة الشباب القادرين على صنع المستقبل المزهر لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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