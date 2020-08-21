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"البيئة": ردم بئر مكشوفة في أم الجود بمكة المكرمة

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بعد تشكيل لجنة من الإمارة و"المدني" والبلدية

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة في ردم "بئـر مكشوفة على طريق ام الجود" بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه و رئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سمير السليهبي مع الجهات المعنية على الموقع، عقب بلاغ عن وجود بئر مكشوفة.
وقد تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص "الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية".

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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