كورونا في 4 دول.. 45323 إصابة جديدة في البرازيل وإصابة 6775 بالمكسيك و22 بالصين

★ ★ ★ ★ ★

إجمالي الإصابات في موريتانيا بلغ 6848 حالة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج ولليوم الخامس على التوالي، كما لم يتم أيضاً تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين حتى 20 أغسطس بلغ 84917، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

المكسيك

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 543806 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106.

وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح، بسبب أن أغلبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 45323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1204 حالات وفاة من جرّاء المرض الذي يسبّبه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل، حتى الآن، ثلاثة ملايين و501975 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19، إلى 112 ألفاً و304 حالات، وفقا لبيانات الوزارة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 6848 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 158 حالة.فيروس كورونا الجديد