"الموارد البشرية" تدعو المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى "التقييم الذاتي"

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الوزارة تشدّد على ضرورة الالتزام برفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل

حثّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي، على استكمال إجراءات "التقييم الذاتي" لأدائها، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية.

ومدّدت الوزارة المهملة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1 سبتمبر 2020.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت، إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي"، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة.

ويمكن لجميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.mlsd.gov.sa/#/home.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة "التقييم الذاتي" هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشدّدت على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية عن جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي: https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر في شوال الموافق 1440هـ، قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بإكمال هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي.

ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية