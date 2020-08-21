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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان والسواحل

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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان والسواحل طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان والسواحل
أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان والسواحل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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