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من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
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جدل في السعودية بسبب فيديو لرجل يقفز على ظهر حوت بالبحر الأحمر
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 21 أغسطس 2020 09:25 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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