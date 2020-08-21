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من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
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ملعب ONTime - حلقة الخميس 20/8/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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الجمعة 21 أغسطس 2020 09:16 صباحاً
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