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قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

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ضمن الجهود الإنسانية المقدمة للأشقاء بالمحافظتين وفي مختلف المناطق اليمنية

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

وصلت طائرة القوات الجوية الملكية (C-130) إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة لنقل العالقين من أبناء محافظة سقطرى، قادمة من محافظة أرخبيل سقطرى، عصر أمس الخميس.

وحملت الطائرة على متنها (45) مواطنًا يمنيًا من أبناء محافظة سقطرى، في إطار جهود القوات المشتركة للتحالف بتسيير رحلات مجانية لنقل المواطنين اليمنيين بين المحافظتين بسبب اضطرابات البحر، وعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.

وتعد تلك الرحلة الخامسة التي قامت القوات المشتركة للتحالف بتسييرها دعمًا لأبناء الشعب اليمني، حيث سبقتها برحلة على متن الخطوط الجوية اليمنية في 6 أغسطس 2020 نقلت على متنها (162) طالبًا وطالبةً من أبناء محافظة سقطرى الدارسين في الجامعات اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي 22 يوليو 2020م، تكفلت القوات المشتركة بنقل (139) راكبًا من أبناء سقطرى العالقين في محافظة المهرة عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية، كما سبقتها رحلتان على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وأخرى عبر الخطوط الجوية اليمنية.

وتأتي تلك اللفتة الإنسانية من قِبل المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدمة للأشقاء اليمنيين بمحافظتي المهرة وسقطرى، وفي مختلف المناطق اليمنية.

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

قوات التحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء لليمنيين بين سقطرى والمهرة

قوات التحالف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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