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"إسلامية حائل" و"الصحة" يتفاعلان مع توجيه أمير المنطقة بالحد من انتشار"كورونا"

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"إسلامية حائل" و"الصحة" يتفاعلان مع توجيه أمير المنطقة بالحد من انتشار"كورونا" "إسلامية حائل" و"الصحة" يتفاعلان مع توجيه أمير المنطقة بالحد من انتشار"كورونا"
أخذا الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى المجتمعية من الفيروس

تفاعلت "صحة حائل" وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، مع حثّ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، للمواطنين والمقيمين بحائل على أهمية رفع نسبة الوعي، وذلك بأخذهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى المجتمعية من فيروس "كورونا".

وكان أمير حائل أكد في كلمة له أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمنطقة، الأحد الماضي، أن المواطن هو المحور الأول الذي تعمل الجهات المعنية من أجله لمنع إصابته بالفيروس وتحافظ عليه، ووعيه بأهمية الإجراءات سيُغيِّر المعادلة بالقضاء على هذا الفيروس بالمنطقة.

ووجّه مدير صحة حائل، الدكتور حمود الشمري، مساء اليوم، فريق صحة حائل التطوعي بمساعدة كل من لديه مناسبة، ويرغب في الالتزام وإلزام ضيوفه بجميع الإجراءات الاحترازية دون استثناء من "فرز بصري- التزام بالعدد- عدم مصافحة أو تقبيل"، وذلك من خلال تمكين الفريق من مساعدته بالحضور لمقر المناسبة، وإلزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، وجّه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، الشيخ عبدالله محمد المجماج، جميع منسوبي الفرع بعدم حضور المساجد لمن هو مصاب بكورونا أو تلقى توجيهًا من الصحة بعزل نفسه للاشتباه ووجوب تقيده بالإجراءات الاحترازية، سواء من منسوبي الفرع أو المصلين، مؤكدًا من خلال تعميم أنه من الأولى تطبيقها من قِبل منسوب الفرع.

ووجّه "المجماج" خطباء الجُمعة وأئمة المساجد، بأهمية الدور المنوط بهم بتوضيح ذلك للمصلين. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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