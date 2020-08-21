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تنومة .. مهرجان الأرض والتراث الأول ينطلق الأحد

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تنومة .. مهرجان الأرض والتراث الأول ينطلق الأحد تنومة .. مهرجان الأرض والتراث الأول ينطلق الأحد
تنظمه البلدية ويرعاه المحافظ ويستمر لمدة ثلاثة أيام

تنومة .. مهرجان الأرض والتراث الأول ينطلق الأحد

تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان الأرض والتراث الأول بتنومة لإطلاق فعاليات المهرجان، يوم الأحد القادم، ويستمر لثلاثة أيام والذي سيُقام في سوق السبت التاريخي في نسخته الأولى بتنظيم من بلدية محافظة تنومة وبمشاركة فرقة تنومة الشعبية وسيرعى حفل الافتتاح محافظ تنومة مسفر آل محضي.

وأوضح عبدالله بن مفرح الشهري رئيس بلدية تنومة، أن اللجنة المنظمة فتحت قنوات التواصل مع المجتمع للمشاركة في المهرجان الذي سيعرض فيه كل المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة، بالإضافة إلى العسل وكذلك القطع التراثية، وتم اختيار سوق سبت تنومة التاريخي نظرًا لما يمثله من قيمة تاريخية للمحافظة لأنه كان يعد من أكبر أسواق المنطقة قديمًا ويفد إليه التجار والمتسوقون من مناطق مختلفة من المملكة.

وقام سوق سبت تنومة بدور اجتماعي مهم من خلال حل المشاكل الاجتماعية والمنازعات بين القبائل وكذلك دور إعلامي يتم من خلاله نشر الأخبار.

واختتم "الشهري" بقوله، إن هذا المهرجان سيكون ختامًا لفعاليات صيف 1441هـ.مهرجان الأرض والتراث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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