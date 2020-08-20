الطائف.. مستشفى الصحة النفسية يبادر بالاتصال على مراجعي العيادات الخارجية المتغيبين عن مواعيدهم

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لحجز أقرب موعد لهم ليتمكنوا من مقابلة الأطباء وصرف أدويتهم دون تأخير

في مبادرة جديدة تم تفعيلها لخدمة المراجعين المتغيبين عن مواعيدهم قام فريق العمل بالعيادات الخارجية باستحداث مبادرة تهدف إلى التواصل مع المراجعين المتغيبين عن مواعيدهم لمعرفة سبب عدم الحضور وليتم حجز أقرب موعد للمراجع ليتمكن من مقابلة طبيبه وصرف أدويته دون تأخير لضمان استمرارية الخطة العلاجية.

وقد أفاد مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف بأنه تم تفعيل هذه المبادرة بناء على توجيهات مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني لرفع مستوى رضا المرضى بمحافظة الطائف. وتهدف المبادرة إلى خدمة المراجعين المتغيبين وهم في منزلهم لتوفير الجهد عليهم بالحضور إلى المستشفى لمراجعة الطوارئ وحجز موعد جديد.

وأفاد مدير العيادات بالمستشفى ساعد الثبيتي بأن معدل مراجعي العيادات الخارجية ٢٢٠ مراجعًا يوميًا تقريبًا يتم الاتصال على ما يقارب ١٣ ٪ منهم متغيبون عن مواعيدهم وأنه سوف يتم عمل خطط التحسين بناء على البيانات التي سيتم جمعها خلال الربع الأول من العام الحالي ١٤٤٢هـ.

مستشفى الصحة النفسية بالطائف