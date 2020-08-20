"ترشيد" تستكمل أعمال المرحلتين الأولى والثانية لإعادة تأهيل إنارة شوارع الأحساء

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بدأت أعمالها منتصف 1440هـ وأتمت تركيب أكثر من 110 آلاف مصباح

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في محافظة الأحساء.

وبدأت "ترشيد" أعمالها في الأحساء منتصف عام 1440هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المحافظة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير والعالمية.

وأتمت الشركة تركيب أكثر من 110 آلاف مصباح في المرحلتين، بواقع 70.88 ألف مصباح للمرحلة الأولى في كل من الهفوف والمبرز والجفر والقرى التابعة، بالإضافة إلى 30.335 مصباح للمرحلة الثانية والتي تشمل العيون والعمران وسلوى وبيرين والقرى التابعة، والذي من المتوقع أن يحقق خفضًا بنحو 128 مليون كيلو واط ساعة سنويًا من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفرًا بنحو 78 % من إجمالي الاستهلاك العام سنويًا.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والأسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى. ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي أكثر من 83 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويًا، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة نحو أكثر من 1.3 مليون شتلة.

يُذكر أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف، وحائل، ومحافظة جدة، وقريبًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة