أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة

Print
"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة "التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة
"العثيمين" أكد أن تكرار الأعمال العدائية من الميليشيا الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية .

وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

شبكة عيون الإخبارية