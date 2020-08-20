ترامب: القوات الأميركية في بغداد لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل

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قدّم تعهداً للكاظمي بأن بلاده لن تسمح بالتدخل التركي في العراق

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها عدد محدود من القوات في العراق، معرباً عن تطلعه إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء الجنود الأميركيين هناك.

وفي تعليقه على الهجمات المتكررة ضد المصالح الأميركية في العراق؛ قال ترامب: "في لحظة ما من الواضح أننا سنغادر العراق، نتعامل مع الهجمات بسهولة، لا أحد يمتلك الأسلحة التي نمتلكها، وعندما يضربنا أحدهم نضربه بقوة".

وأكد ترامب أن "القوات الأميركية ستغادر العراق في حال تمكنت البلاد من الدفاع عن نفسها".

وأضاف: أن واشنطن تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، مبينًا أنه سيناقش مع الكاظمي قضايا عسكرية وتطوير قطاع النفط.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بغداد ترحّب بالشركات والاستثمارات الأميركية في البلاد.

وتحدث الكاظمي عن التطورات بين العراق وتركيا، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بالتدخل التركي في العراق.

ويجري رئيس الوزراء العراقي، زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، تأتي ضمن حوار إستراتيجي بشأن مكافحة الإرهاب وبقاء القوات الأميركية في العراق.الرئيس الأمريكي