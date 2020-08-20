"الحياة الفطرية" تجري مسحًا على سد وادي ضرك وتؤكد: المقطع يعود لقط

★ ★ ★ ★ ★

قالت إن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان

قالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عبر موقعها الرسمي، إنه وإشارة إلى الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة؛ فقد أجرى فريق مسح ميداني من الهيئة، فجر اليوم، مسحًا للموقع المشار إليه.

وأضافت أن نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات بالموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات، أكدت أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون، وليس لنمر أسود، وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيرًا من الواقع.

وكان المتحدث الرسمي للحياة الفطرية أكد لـ"سبق" أن المقطع المتداول لوجود نمر في سد وادي ضرك غير صحيح، وأنه يعود لقط أسود.الهيئة السعودية للحياة الفطرية