بالصور "ملكة الجبال الفتية".. الفردوس الذي يزين جنوب المملكة بروعته

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بفضل طبيعتها ومعالمها وجوها وتراثها أصبحت عاصمة للسياحة السعودية

عندما يشاهد زائرها عجائب الطبيعة التي خلقها الله -عز وجل- فتصفو النفس، ويهدأ القلب بطبيعة خلابة ورذاذ الماء والغيم الأبيض والسحاب المثار والهواء العليل.

إنها "أبها" عروس الطبيعة بألوانها المختلفة وجبالها الخضراء وسهولها الممتدة ومبانيها التراثية الملونة وجوها اللطيف الذي يمنحك فرصا ذهبية لزيارة عدد كبير من أجمل المناطق التراثية منها.

القرية الأسطورية

أصبحت قرية "رجال ألمع" قبلة عشاق التراث والثقافة وما أكثرهم، ولا يحق لأي زائر أن يفوّت زيارة للقرية، وخصوصاً بعد توفير كافة وسائل المواصلات إليها، وخاصة التلفريك من جبل السودة إليها، وتعتبر أكثر المناطق التي تلفت نظر الزائرين بأبنيتها الجبلية الرائعة والتي تحكي تاريخا وقصصا يقف لها الإنسان احتراما وتبجيلا.

الجسر العتيق

يعتبر "الجسر العثماني" من المعالم التاريخية بمدينة أبها الذي يقع بحي البسطة القديم، ويحتوي على القلاع والآثار العثمانية القديمة التي تطل على وادي أبها، ويحتوي الحي القديم على ساحة شاسعة وعلى الكثير من الأسواق القديمة.

أطول تلفريك

رحلة التلفريك السياحي في أبها حيث ترى الطبيعة في عقر دارها وسط الجبال والأودية وأماكن لن تستطيع الذهاب إليها، يمكن أن تقل نحو ألفي شخص يومياً في فترة الصيف من السياح والزوار، وبخاصة في فترة المساء، ويبلغ عدد العربات 12 عربة.

المفتاحة الفنية

تخص أصحاب الحس المرهف والمتطلعين لتاريخ الجزيرة العربية، إنها قرية سياحية وفنية في آن واحد، وهي أول مشروع من نوعه في المملكة، ومهمتها هي احتضان ورعاية الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والصناعات والحرف والمهن اليدوية والمحلية.

قمة الجزيرة العربية

تقبع قرية السودة كواحدة من أجمل مناطق السعودية وأكثرها إبهاراً من ناحية المناظر الطبيعية، وتعتبر مقصداً سياحياً في منطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، وتكسو جبالها غابات كثيفة من أشجار العرعر ذات المنظر الخلاب، وتتميز السودة بإطلالة خلابة على إقليم تهامة، ولذلك تم تثبيت مناظير مكبرة في بعض أجزائها كمطلات لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار.

شلالات الحبلة القديمة

تتشكل شلالات الحبلة، وحين تتساقط الأمطار على الحبلة تتفجر المياه من بين الجبال إلى تهامة، حيث تشاهد المياه من أعلى قمة الجبال، وهي من أشهر معالم هذه القرية الرائعة، وحتمت طبيعة تكوين تضاريس هذه القرية على سكانها العيش منعزلين في مساحة من الأرض تقل عن الكيلو متر مربع.

أبها