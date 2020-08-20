أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن

Print
مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن
تنامي الانقسامات حول حكومة "أحمد"

مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن

قتل 9 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب في منطقة أوروميا، التي تقع في محيطها العاصمة أديس أبابا، بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن طبيبين، اشترطا عدم ذكر اسميهما، أن مستشفى هيوت فانا ومستشفى جيول بمنطقة هرر، أقرتا بإصابة 32 شخصًا بأعيرة نارية الثلاثاء الماضي معظمهم من بلدة في أوروميا.

من جهة أخرى، بيّن طبيب في مستشفى هيوت فانا، أن ستة من الجرحى توفوا وسابعًا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضاف أنهم أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤول طبي أن 30 شخصًا نُقلوا للمستشفى بينهم 25 مصابًا بأعيرة نارية في منطقة سيرو، التي تقع على بعد 320 كيلو مترًا شرقي أديس أبابا، وتوفي اثنان منهم الثلاثاء وثالث الأربعاء.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد، مع تزايد تحدي النشطاء العرقيين لحكومته بعد أن كانوا حلفاء لها.

وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن الزعيم المعارض البارز في أوروميا بيكيلي جيربا وقطب الإعلام جوهر محمد، اللذين أُلقي القبض عليهما في أعقاب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المنتمي لعرقية الأورومو أيضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

شبكة عيون الإخبارية