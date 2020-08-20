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في الجولة 26 من الدوري .. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء وضمك

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في الجولة 26 من الدوري .. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء وضمك

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه ضمك بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ودون فاعلية.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية تذكر ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما في هذا اللقاء.

وبذلك بقي ضمك في المركز الخامس عشر بـ26 نقطة والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة.

في الجولة 26 من الدوري .. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء وضمك

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء ضمك الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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