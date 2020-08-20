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"الوحدة" يعود للمركز الرابع عبر بوابة "العدالة"

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في الجولة 26 من الدوري السعودي

عاد فريق الوحدة للمركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعدما نجح في حصد النقاط الثلاث من مباراته ضد شقيقه العدالة.

وانتهت المباراة التي جمعت الوحدة بالعدالة بفوز الأول بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

كان العدالة هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه سافاس في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل الوحدة عن طريق لاعبه انسيلمو في الدقيقة 11 ويحقق الهدف الثاني عن طريق لاعبه يوسف نياكاتي في الدقيقة 24.

شوط المباراة الثاني شهد هدفًا ثالثًا للوحدة عن طريق نياكاتي 51، ومن ثم قلّص العدالة النتيجة في الدقيقة 53 عبر لاعبه نايف هزازي، ثم ينجح اللاعب يوسف نياكاتي في تسجيل الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 81.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 43 ليصعد للمركز الرابع على حساب الفيصلي، فيما يتعقّد وضع العدالة بعد استقراره في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الدوري السعودي للمحترفين العدالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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