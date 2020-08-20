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"العاصمي" يدشن برنامج التدريب على منصّة "مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية

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أكّد أن هذه الفترة استثنائية وتتطلّب منّا جميعًا مسؤولين ومعلمين مضاعفة الجهود

قال نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي: إن جائحة كورونا أجبرت دول العالم على اتخاذ عدة مسارات في انطلاقة مدارسها لهذا العام، مستدلًّا في هذا الصدد بما صدر في المملكة مؤخرًا بأن يكون التعليم عن بُعد في أول سبعة أسابيع من الفصل الدراسي الأول، ويُنظر في بقية الفصل الدراسي لاحقًا في ضوء المتغيّرات والمستجدات وتقييم الوضع بشكل عام.

وفي التفاصيل: أوضح الدكتور العاصمي أن التحديات كبيرة وبتضافر الجميع والرغبة الجادة لن تتوقف مسيرة التعليم لهذا الجيل خلال هذا العام، مؤكدًا على تحقيق وتقليل الفاقد التعليمي في هذه المرحلة لإيصال الرسالة التربوية والتعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وأشار إلى أن هذه الفترة استثنائية تتطلّب منّا جميعًا قادة ومسؤولين وشاغلي وظائف تعليمية من مشرفين ومعلمين وقادة مدارس؛ مضاعفة الجهود، ليس فقط المؤسسات التعليمية، بل على الأسر كذلك في تعويض الطلاب ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي تقليل الفاقد التعليمي الناتج عن التوقف الحضوري في المدارس بشكله التفاعلي.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم الخميس خطةَ التدريب على مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة "مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقادة مدارس ومشرفين تربويين، وذلك من خلال "المدربين المركزيين" في إدارات التعليم، بهدف إكسابهم مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة.

وقال نائب وزير التعليم: إن تدشين هذا البرنامج التربوي يأتي في إطار استعدادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تشهدها الوزارة جاءت لتهيئة وتدريب الزملاء في المجتمع التعليمي على كثير من التفاصيل والأنظمة والإجراءات التي تتعلّق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم لإيصاله إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

ومن جهته أكد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أنه منذ بداية جائحة المستجد، وتقيُّدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الفترة؛ بدأ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوضع الخطط وتنفيذ البرامج التدريبية بما يخدم المرحلة، لكي نصل للمستهدفين من المعلمين والمعلمات، باستخدام كافة الوسائل المتاحة للتدريب الافتراضي.

وقال الدكتور الجهيمي إنه استمرارًا للجهود الداعمة والهادفة لزيادة الوعي المفاهيمي والمهارات الرقمية في هذه الفترة؛ نسعد بالمساهمة في التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" لدمج التقنية في التعليم؛ ليسهم في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي وإيصال التعليم للطلاب من خلال أنماطه المتعددة، ولتسهيل التعليم افتراضيًّا باعتباره أداة تعليمية تقنية محفّزة على الإبداع.

وأشار إلى أن وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع إدارات التعليم في المناطق والجامعات في الفترة الماضية، نفذت مشروع برامج التطوير المهني التعليمي عن بُعد في مختلف التخصصات؛ حيث استهدفت تلك البرامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية في قطاعي البنين والبنات في مجالات عدة على ثلاث مراحل، وكان آخرها المرحلة الثالثة للتدريب الصيفي عن بُعد.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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