أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. تسجيل أكثر من 100 مخالفة تجارية خلال يومين

Print
عسير.. تسجيل أكثر من 100 مخالفة تجارية خلال يومين عسير.. تسجيل أكثر من 100 مخالفة تجارية خلال يومين
إتلاف 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

عسير.. تسجيل أكثر من 100 مخالفة تجارية خلال يومين

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أكثر من 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وقال إنه أتلف خلال الحملة نحو 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى تسجيل ما يقارب 110 مخالفات على منشآت تجارية، بعد أكثر من 620 جولة ميدانية اليومين الماضيين.

وتنوّعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.أمانة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

شبكة عيون الإخبارية