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الخارجية الباكستانية: تربطنا بالمملكة علاقات تاريخية ودينية فريدة

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الخارجية الباكستانية: تربطنا بالمملكة علاقات تاريخية ودينية فريدة الخارجية الباكستانية: تربطنا بالمملكة علاقات تاريخية ودينية فريدة
أكدت تقديرها للدور المهم للمملكة بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير

الخارجية الباكستانية: تربطنا بالمملكة علاقات تاريخية ودينية فريدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستاني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مقر وزارة الخارجية في إسلام أباد أن باكستان والمملكة العربية تربطهما العلاقات الفريدة والمتجذرة في الروابط التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية ويتمتع البلدان بتعاون اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري قوي على جميع المستويات استمرت العلاقات بين البلدين الشقيقين في النمو مع مرور الوقت.

وأضاف أن التعاون لم يكن في المحافل الدولية فحسب بل وقفا دائماً بجانب بعضهما البعض في أوقات الحاجة مبيناً أن باكستان تقدر الدور المهم للمملكة في مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير وأن باكستان لديها التزام ثابت بالدفاع عن قدسية الحرمين الشريفين ولا تزال باكستان ملتزمة بشدة بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية ولشعب باكستان.

ونوه بزيارات رئيس الوزراء عمران خان والزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019 بتعزيز العلاقات حيث وفرت سبلاً جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار ومجالات أخرى إن العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.المملكة العربية السعودية باكستان الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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