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"بلدي الشواق" يستطلع آراء الأهالي لرصد أي مواقع تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات

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"بلدي الشواق" يستطلع آراء الأهالي لرصد أي مواقع تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات "بلدي الشواق" يستطلع آراء الأهالي لرصد أي مواقع تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات
"النعيري": استشعارًا للمسؤولية.. ودرء المخاطر أول اهتماماتنا

طالب المجلس البلدي لبلدية الشواق جنوب محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين الذين يقطنون في نطاق البلدية؛ بالمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني خُصّص لرصد المواقع التي تشكل خطورة، سواء على الأرواح أو الممتلكات، وتم نشر الاستطلاع عبر رابط إلكتروني.

وأوضح رئيس المجلس البلدي ببلدية الشواق بمحافظة الليث، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، أن الاستطلاع ركز على ذلك المجال دون التطرق لمجالات أخرى بحكم أولويته، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية فقد اعتبر المجلس درء المخاطر هو أول اهتماماته، مضيفًا أن هناك قنوات إبلاغ وتواصل مستمرة بين المجلس والمواطنين يمكنهم من خلالها تقديم بلاغاتهم.

وأهاب "النعيري" بالمواطنين في مركز الشواق والقرى التابعة له بالمشاركة في الاستبيان من خلال تحديد أي موقع يشكل خطورة محتملة في النطاق، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بتحليل نتائج الاستبيان ودراستها ومناقشتها مع البلدية حسب الأولويات، وذلك للعمل على معالجتها، مشيداً بجهود وتجاوب رئيس البلدية تجاه قرارات المجلس.

من جهته قال عضو المجلس البلدي لبلدية الشواق والمتحدث الرسمي عبدالله بن علي الحميري: إن الاستبيان وُضع لرصد المواقع التي تشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، وتم ذلك بناء على قرار المجلس البلدي في اجتماعه الستين.الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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