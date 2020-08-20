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حكام يديرون قمة الأهلي والهلال مساء اليوم

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ومباراة التعاون مع النصر

حكام كأس العالم يديرون قمة الأهلي والهلال مساء اليوم

كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، طاقمًا من أوروجواي، لإدارة

القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بقيادة حكم الساحة أندريس كونها، ويعاونه ريتشارد ترينداد، ونيكولاس تارات، إضافة للحكم الرابع شكري الحنفوس.

ويتولى البرتغالي ميجيل أزميدو مهمة حكم الفيديو ومعه معاون، خلف الشمراني.

كما أسندت إدارة مباراة التعاون مع النصر، لطاقم من الأرجنتين بقيادة نيستور بيتانا، ويعاونه لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو استيفنس، حكما للفيديو، ويعاونه فهد العمري.

لجنة الحكام الأهلي والهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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