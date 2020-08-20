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"كورونا" أصاب نحو 30% من سكان العاصمة الهندية

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"كورونا" أصاب نحو 30% من سكان العاصمة الهندية "كورونا" أصاب نحو 30% من سكان العاصمة الهندية
يبلغ تعدادهم 20 مليون نسمة

كشف مسح شمل 15 ألف مشارك أجرته المحلية، أن نحو 30 بالمئة من سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يبين أن أعداد الإصابات أكثر بكثير من البيانات الرسمية.

وأوضح وزير الصحة في حكومة دلهي ستايندرا جاين، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، أن المسح الذي شمل فحص عينة من السكان لرصد وجود أجسام مضادة أجري في نطاق العاصمة في الأسبوع الأول من أغسطس (آب).

وأضاف أن 29.1 بالمئة من سكان دلهي تبيّن أن لديهم أجسامًا مضادة؛ مما يعني أنهم أصيبوا وتعافوا.

ويبلغ عدد سكان دلهي 20 مليون نسمة، وسجلت المدينة 140.767 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بالفيروس، من 2.84 مليون إصابة في الهند.

وتتماشى نتائج المسح مع ما توصلت إليه مدن هندية أخرى من إصابة عدد كبير من سكانها.

وسجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا في الإصابات اليومية بلغ 696.52 حالة اليوم.

وارتفعت الوفيات 977 حالة إلى 53.866 حالة إجمالًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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