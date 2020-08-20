"أخضر التايكوندو"  ينهي استعداداته للبطولة العربية للبومسي

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بتنظيم الجامعة الملكية المغربية خلال الفترة من 25 أغسطس - 6 سبتمبر

أعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة ناصر القحطاني، انتهاء الاستعدادات النهائية لخوص منافسات البطولة العربية الافتراضية الأولى للبومسي التي يستضيفها الاتحاد العربي للتايكوندو بتنظيم الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

وتم تكليف المدربين الوطنيين زهير أبوالرحى وجهاد البحارنة للإشراف على منتخب الذكور الذي يضم اللاعبين الحسن آل هنيدي مهدي سليم، جعفر المصطفى، محمد العباس، زهير أبوالرحى، سلمان البناي، فيما تُشرف المدربة المغربية فاطمة حمو على منتخب الإناث، ويمثله نورة التميمي، رهف الجوهي، أروى حسن.

من جانب آخر اجتاز وبنجاح (10) مدربين ومدربات الدورة الدولية لمدربي التايكوندو (المستوى الأول) عن بُعد التي نظمها الاتحاد العالمي للتايكوندو باستضافة الاتحاد الكويتي للتايكوندو؛ وهم: سلطان الذيب، فهد الحربي، بدر المحيسن، عبد الله المالكي، رائد الدوخي، والمدربات هن: ريم غازي أبوبكر، ريما عبد الكريم عنانبه، أميرة الآغا، علياء صالح فادان، نهى قاسم الميمني.

بدوره هنّأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري المدربين والمدربات على هذا التفوق في تلك الدورة الدولية، مشيداً باهتمامهم بصقل مهاراتهم الفنية والتدريبية من خلال التحاقهم واستفادتهم بالدورات الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي للمدربين والحكام على حدٍ سواء.الاتحاد السعودي للتايكوندو