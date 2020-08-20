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بتعاون أوروبي.. "فنية اتحاد القدم" تشارك في برنامج التعليم المستمر

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بتعاون أوروبي.. "فنية اتحاد القدم" تشارك في برنامج التعليم المستمر بتعاون أوروبي.. "فنية اتحاد القدم" تشارك في برنامج التعليم المستمر
بهدف زيادة المعرفة لدى المدربين الوطنيين

بتعاون أوروبي..

اتفقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الشركة الأوروبية للرياضة وأكاديمية علوم الرياضة الرياضية على المشاركة في برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة الفنية بهدف زيادة المعرفة لدى المدربين الوطنيين.

وتتمثل المشاركة في تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل، إذ تحتسب الساعات للدارسين ضمن البرنامج.

وكانت اللجنة الفنية أطلقت برنامج التعليم المستمر للمدربين الوطنيين في فبراير 2018، حيث تم حتى الآن إقامة 54 فعالية بلغ عدد المستفيدين منها 4117.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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