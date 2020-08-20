أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا

Print
العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي المتعافين بباكستان 272,804

العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء.

من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة.

وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء.العراق فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية