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مدير تعليم المخواة يطلق "بيتي مدرستي" لتحفيز أسر الطلاب

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لتجهيز بيئة منزلية داعمة للتعلم

مدير تعليم المخواة يطلق

أطلق مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق، أمس الأربعاء، مبادرة "بيتي مدرستي"، لتحفيز أسر طلاب وطالبات التعليم العام بالمحافظة، من أجل تجهيز بيئة منزلية داعمة للتعليم والتعلم.

وقال الدكتور "الجالوق": إن هذه المبادرة استجابة لتوجيهات أمير منطقة الباحة الذي يتابع عن كثب جهود الإدارة في هذا الشأن، كما أنها واحدة من مبادرات الإدارة لنشر ثقافة التعليم والتعلم "عن بعد"؛ حرصًا منها على رفع كفاءة تعامل الأسرة مع هذا النوع من التعليم في هذه المرحلة التي تضطلع فيها الأسرة بمسؤوليتها في نموذج التعليم عن بُعد؛ حيث أصبحت تمثل جهة الإشراف المباشر على الأبناء، وهي المسؤولة عن عمليات التهيئة وتقديم الدعم والمشاركة في عمليات التقويم.

وأضاف أن هذه المبادرة تتمثل في تجهيز الأسرة بيئات منزلية مناسبة للتعلم، وتبرز جهودها وتعد عن قدرتها على المشاركة في عمليات التعليم عن بُعد لإيجاد بيئة منزلية تعليمية تمكّن الأبناء من اكتساب المهارات والمعارف "عن بعُد" وتكسب الأبناء مهارات التعلم الذاتي.

وتابع مدير الإدارة العامة للتعليم بالمخواة: هناك فريق عمل للمبادرة يقدم أنواع الدعم التقني والفني والتعليمي والإرشادي عبر رابط خاص بالمبادرة على مدار سبعة أسابيع؛ حيث يستقبل فريق عمل المنتجات التعليمية المختلفة من الأبناء والأسر، والتي تتنوع بين "بيئات صفية منزلية - مقاطع - أوراق عمل - حلول تقنية للتعلم - مشاركة التعلم مع الزملاء - وفرق تعاونية للتعلم"، في مسارات المبادرة التقنية والفنية، فيما تتولى اللجنة تقييم الأعمال وفق بطاقات تقييم مصممة لذلك.

وأوضح أنه جرى رصد جوائز عينية ومادية قيّمة، وسيتم إعلان النتائج وتكريم الأعمال الفائزة ونشرها إعلاميًّا وتوثيقها لتصبح مادة متاحة للاستفادة منها من بقية الأسر، وصولاً إلى تحويل هذه الثقافة إلى سلوك.

مدير التعليم محافظة المخواة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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