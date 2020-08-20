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رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية"

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رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية" رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية"
لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس

رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع رئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وذلك بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس.

ويسعى مجلس الأمناء بقيادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًّا لتمثل ذراعًا رئيسًا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي؛ وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.هيئة السوق المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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