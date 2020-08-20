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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي
بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية لاتفيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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