أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته

Print
أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته
أكدا على أهمية العلاقات والرغبة في المزيد لدعمها

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية ، جون أبي زيد.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.

وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأمين العام جهود منظمة التعاون الإسلامي في مختلف الميادين.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

شبكة عيون الإخبارية