كيف ترى لازوردي للمجوهرات تأثير جائحة كورونا عليها؟

★ ★ ★ ★ ★

الرياض- مباشر: توقعت شركة لازوردي للمجوهرات، أن يمتد الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا حتى الربع الأول من عام 2021م ولكن بسبب حالة عدم التأكد الخاصة بالظروف الحالية والمستقبلية المحتملة لتداعيات هذا الجائحة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثيرها المالي الكامل.

وكشفت شركة لازوردي للمجوهرات، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تأثر أعمالها بجائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة به والتي تم اتخاذها لاحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومات الدول الأخرى التي تمتلك فيها شركة لازوردي عمليات كبيرة.

وجاءت أسباب تأثر الشركة، وفقا للبيان كالتالي:

1. الإغلاق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

2. تخفيض ساعات العمل مؤقتاً لمتاجر البيع بالتجزئة لشركاتها التابعة في مصر.

3. إغلاق كافة الأنشطة داخل المجمعات التجارية ما عدا السوبر ماركت والصيدليات في المملكة العربية السعودية.

4. تعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية مما أثر على مبيعات منافذ البيع بالمطارات.

5. فرض حظر التجول الكامل والجزئي خلال الفترة من 23 مارس إلى 21 يونيو 2020م.

6. تأثرت عمليات الإنتاج بسبب تقليص ساعات العمل وعدد الموظفين.

وبلغ صافي خسارة لازوردي للمجوهرات لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2020م مبلغ وقدره 67.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 24.1 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل رئيسي بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية نظرًا لتأثير تفشي فيروس كورونا والتداعيات الغير عادية والغير مسبوقة لجائحة كوفيد- 19 كالزيادة الحادة في أسعار الذهب وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز 2020م.

وذكرت الشركة أن كل هذا العوامل دفعتها نحو اتخاذ قرارًا بقبول تكلفة لمرة واحدة بقيمة 34.7 مليون ريال سعودي تتعلق بسحب بعض منتجاتها من المشغولات الذهبية والتي قد لا تتناسب أوزانها العالية مع شريحة كافية من المستهلكين، بغرض ترشيد وتحسين استثمار الشركة في رأس المال العامل للذهب وتخفيض تكاليف التمويل.

وكشفت إدارة لازوردي عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات بشكل استباقي للتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها، على النحو التالي:

1. تطوير منتجات المشغولات الذهبية العصرية سريعة النمو (Miss L ') للوصول إلى أقصى إمكاناتها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها من خلال أنشاء نقاط بيع بالتجزئة خاصة بنا، وعبر التجارة الإلكترونية وكذلك التعاون مع الوكلاء من تجار التجزئة.

2. توسيع نطاق أعمالنا الناجحة للبيع بالتجزئة في لازوردي مصر من خلال نقاط بيع جديدة ومجموعة منتجات عصرية تتناسب مع أحدث صيحات الموضة.

3. تحسين قطاع الأعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغولات الذهبية بالوزن من خلال خفض رأس المال العامل ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

4. توسيع نطاق أعمالنا عبر التجارية الإلكترونية الواعدة سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة والتعاون مع المؤسسات الرقمية ذات الخبرة.

5. توسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية والمزيد من الاستثمارات في أنشطة التسويق وتنويع المنتجات بما يتناسب مع أحدث صيحات الموضة، وكذلك توسيع قاعدة عملاء العلامة التجارية TOUS في المملكة العربية السعودية على غرار استراتيجية العلامة التجارية لازوردي.

6. تعزيز الاستفادة من شبكة عملائنا القوية في الأسواق التقليدية لبيع المشغولات الذهبية من خلال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة (بدلا من الوزن). وكشركة رائدة في السوق، ستساعد لازوردي من خلال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة في إعادة هيكلة وتحول قطاع بيع المشغولات الذهبية التقليدية عن طريق تقديم مجموعات متنوعة جديدة من المشغولات الذهبية تلبي أحدث اتجاهات المستهلكين وتقدم لتجار التجزئة عروض تجارية جذابة للغاية.

7. مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتنا المصرفية القوية لدعم تحول الشركة.

8. اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة مع الالتزام بكافة اللوائح الإرشادية والتوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

ترشيحات:

"لازوردي" تتحول لخسائر 66.2 مليون ريال بالربع الثاني