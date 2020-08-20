أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Print
جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
3 وفيات جديدة في السنغال.. وإجمالي الضحايا في رواندا 10

جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.

من ناحية ثانية أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفادت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية