أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

Print
مع مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

انتهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفرش أكثر من تسعة آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وجرت العادة السنوية مطلع شهر محرم على أن تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام.

وأظهرت الصور مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي سوف تستمر على مدار 24 ساعة.

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

شبكة عيون الإخبارية