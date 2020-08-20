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جامعة طيبة تنشئ مركزا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. هذه أهدافه

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جامعة طيبة تنشئ مركزا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. هذه أهدافه جامعة طيبة تنشئ مركزا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. هذه أهدافه
لتوفير أدوات رقمية ومنهجية عمل تحقق رؤية المملكة

جامعة طيبة تنشئ مركزا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. هذه أهدافه

أنشأت جامعة طيبة مركزاً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية، وتبادل البيانات الحكومية المشتركة، وكلفت إدارة الجامعة الدكتورة رحاب البلادي مشرفة على المركز.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الهدف من المركز هو المساهمة في دعم الجامعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية وتأهيل وتمكين الكفاءات الرقمية من مساهمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل على تقديم خدمات رقمية أفضل للمستفيدين.جامعة طيبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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