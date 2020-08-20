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45% من إصابات "كورونا" الجديدة إناث.. تفاصيل وأرقام من تقرير "الخميس"

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45% من إصابات "كورونا" الجديدة إناث.. تفاصيل وأرقام من تقرير "الخميس" 45% من إصابات "كورونا" الجديدة إناث.. تفاصيل وأرقام من تقرير "الخميس"
"الصحة": 1385 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس وإجراء 61,620 فحصًا مخبريًا

45% من إصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (1287) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (303973) حالة، من بينها (24949) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1682) حالة حرجة، كما سجلت (1385) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (275476) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1287) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات (3548) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة, لافتةً النظر إلى أنه أجري (61620) فحصًا مخبريًا جديدًا, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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