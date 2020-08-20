الوطنية للإسكان توقع اتفاقيات لتطوير مشروعين يوفران 12 ألف وحدة بالرياض وجدة

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الرياض – مباشر: وقعت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم الخميس، 8 اتفاقيات لتطوير المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" السكني الواقع في ضاحية الجوان بالرياض، ومشروع "خيالا" في الحمدانية بمحافظة جدة.

وتم توقيع الاتفاقيات في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحضور وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقالت الشركة، إن هذين المشروعين يأتيا ضمن المشاريع المتنوعة التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بالمطورين العقاريين لتوفيرها للأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، إذ تعد هذه الاتفاقيات الأكبر على مستوى قطاع التطوير العقاري في المملكة.

وأضافت الوطنية للإسكان، أن المرحلة الجديدة لمشروع "مرسية" في ضاحية الجوان تمثّل امتداداً للمرحلة السابقة التي اكتمل فيها الحجز بنسبة 100%، وتتواصل فيها أعمال التطوير والتشييد بنسب إنجاز متقدمة.

ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 في موقع استراتيجي شمال العاصمة الرياض، ويبلغ إجمالي وحدات المرحلة الجديدة 9052 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى 14.3 ألف وحدة سكنية كجزء من ضاحية الجوان التي تقوم الشركة الوطنية للإسكان بدور المطور الرئيس للضاحية، والتي تمتاز ببيئة سكنية ومجتمعية متكاملة شمال مدينة الرياض.

ويعد مشروع "خيالا" استمراراً للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة التي تتوزع على مستوى محافظة جدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من المحافظة ويوفّر 3400 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، أن هذه الخطوة تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل عليه الشركة منذ تأسيسها في سبيل توفير بيئة إسكانية متكاملة، وتنمية قطاع التطوير العقاري وتحفيزه وتعزيز جاذبيته لإيجاد مشاريع سكنية متكاملة وعصرية تشمل مختلف المدن وتخدم المجتمع.

وأضاف البطي، أن الشركة الوطنية للإسكان دوماً على تطوير المزيد من المشاريع السكنية التي لا تقتصر على مجرد توفير الوحدات المتنوعة ذات التصاميم المميزة والنماذج العصرية، وإنما تعمل أيضاً على توفير بيئة متكاملة من حيث المرافق والخدمات لتلبية التطلّعات وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان" وكذلك برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وتابع: "كما نهتم أيضاً بالتعاون مع شركائنا من الشركات المتخصصة لتحقيق ما نصبو إليه، ونؤكد أن مشروعي مرسية وخيالا يمثّلان خطوة أولى نحو توفير المزيد من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" على مستوى مناطق المملكة".

وأشار البطي، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" في ضاحية الجوان بالرياض، بجانب إطلاق مشروع "خيالا" في جدة يأتي ضمن مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب.

ونوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، بأن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص يأتي استمرارا لنهج الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

وتضمنت شركات التطوير العقاري التي تم التوقيع معها على مستوى مشروع "مرسية" بالرياض، كل من شركة دار واعمار، وشركة دار الإبداع، وشركة رتال، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، أما في مشروع "خيالا" بجدة فتم التوقيع مع الشركة الأولى لتطوير العقارات، وشركة سمو العقارية، وشركة مكيون.

وتأسست الشركة الوطنية للإسكان في عام 2016؛ وذلك بالأمر الملكي رقم 7262 كذراع استثماري لوزارة الإسكان، بعد اتساع أعمال الشركة في عام 2018 و2019 تم نقل مليكة الشركة للدولة في مطلع العام 2020؛ كجزء من أعمال تطوير الاستثمارات المحلية والإقليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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