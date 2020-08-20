أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم"

Print
"الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم" "الموارد البشرية" تعقد اتفاقية تعاون مع هيئة "تقييم"
ضمن خطط الوزارة لعقد الشراكات مع قطاعات الدولة

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الهيئة للمقيمين المعتمدين "تقييم"، حيث مثّل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ومثل الهيئة الأمين العام المهندس سلطان بن جريس الجريس.

وتنص الاتفاقية على قيام "تقييم" بتوفير إمكانية استخدام نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربح، الذي يهدف إلى تسهيل إجراء عملية التقييم عن طريق ربط النظام بالمنشآت المرخصة إلكترونيًا، وذلك بإتاحة صفحة مخصصة في نظام "قيّم" لجهات القطاع غير الربحي؛ لتمكّنهم من سهولة الوصول إلى المقيّمين المعتمدين وإجراء عمليات التقييم لأصولهم العقارية عن طريق المقيّمين المعتمدين، ولتربط بين الطلبات المقدمة ومقدمي خدمة التقييم لتنفيذ عمليات التقييم.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة؛ حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

شبكة عيون الإخبارية