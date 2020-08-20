"إغاثي الملك سلمان" يسلم مستلزمات طبية لمركز نبض الحياة في المكلا

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شملت جهاز التروية القلبية "القلب الصناعي" وآخر لتبريد وتسخين القلب

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مستلزمات وأجهزة طبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات، جهاز التروية القلبية "القلب الصناعي"، وجهاز تبريد وتسخين القلب والجسم الصناعي، وأنبوبة قصبة هوائية بأحجام متعددة، وقناع أوكسجين صغير الحجم وآخر كبير الحجم، وأنبوب توصيل الأوكسجين عن طريق الأنف، وأنبوب أنفي معدي بأحجام متعددة، وقسطرة فولي البولية بأحجام مختلفة، وقسطرة شفط تنفسية بعدة أحجام مع ملحقاتها، ومجموعة أدوات تنفسية للتخدير الطبي للكبار والأطفال، ومنظم الهواء والرطوبة للقصبة الهوائية، ومجموعة أنسجة جراحية تستخدم في جراحة القلب، وأنسجة قلب تيمورية، ومجموعة مخصصة لتروية القلب للأطفال والرضع لعمليات القلب المفتوح، ومجموعة أنابيب صدرية وملحقاتها للاستخدام مع جراحة الصدر والقلب، وجهاز إنارة رأسي للاستخدام من قبل جراحي القلب، ودعامة لعمليات الأوعية الدموية بأحجام متعددة، وأنبوب أورطي مدعوم بسلك معدني للأطفال، وصمام كونيقرا رئوي، وخيوط مؤقتة لتنظيم ضربات القلب، وصمامات ووصلات شريانية.

وأشار وكيل محافظ حضرموت فهمي باضاوي إلى جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية إلى المحافظة خصوصا في ظل أزمة كورونا، مثمنًا دعم المركز وما يقوم به من عمل في سبيل خدمة مرضى القلب من مختلف محافظات اليمن، وكذلك تسييره الحملات الطبية ومساندة القطاع الصحي اليمني.

وأكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب من جانبه دور مركز الملك سلمان للإغاثة الحيوي في رفد مركز نبض الحياة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لسير العمل بالمركز إضافة الى مستلزمات العمليات.

وأضاف "باشعيب" أن هذه الشحنة تأتي ضمن شراكة مؤسسة أمراض القلب الخيرية بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث أقام المركز خلال العام 2019 وبداية العام 2020 ست حملات طبية علاجية مجانية أجريت خلالها أكثر من 500 عملية قلب مفتوح وقساطر علاجية للكبار والأطفال، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية