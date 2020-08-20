أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

Print
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار عصر اليوم الخميس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها كثفت أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية والتي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار، وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرقابة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

شبكة عيون الإخبارية