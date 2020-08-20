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"إغاثي الملك سلمان" يقدم معدات الأطراف الصناعية في تعز ومأرب

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المرحلة الثانية من مشروع العلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، شاحنتين تحويان معدات ومستلزمات خاصة بالأطراف الصناعية لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع جاهزيتهما وتمكينهما لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عبدالرقيب محرز، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة المقدم للقطاع الصحي في اليمن من خلال مساندته المستمرة للمؤسسات الصحية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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