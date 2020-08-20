أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أنا منقذ الشعب".. قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيساً للمجلس العسكري

Print
"أنا منقذ الشعب".. قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيساً للمجلس العسكري "أنا منقذ الشعب".. قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيساً للمجلس العسكري
الهدوء يسود العاصمة لليوم الثاني على التوالي

نصّب الكولونيل أسيمي جويتا نفسه، اليوم الخميس، رئيساً للمجلس العسكري الحاكم الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا.

وقال "أسيمي" للصحفيين بزيه العسكري عقب الاجتماع: "أنا الكولونيل أسيمي جويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".

وأضاف: "في أعقاب أحداث أمس التي أدت إلى تغيير السلطة نعتقد أن من واجبنا أن نوضح موقفنا للأمناء العامين بالوزارات حتى يتمكنوا من العمل على الفور".

وذكر صحفي من "رويترز" أن الهدوء ساد العاصمة باماكو اليوم، لليوم الثاني على التوالي، إذ أذعن الناس فيما يبدو لدعوات الكولونيل إسماعيل واجو الذي يفترض أنه المتحدث باسم المجلس الحاكم لاستئناف الأنشطة العادية.

والتقى أعضاء المجلس العسكري بمسؤولي الوزارات مساء أمس لتخطيط عودة الاستقرار بعد يوم من احتجاز الرئيس، في انقلاب هز البلاد التي تعاني من عنف متشددين واضطرابات مدنية.

ونددت قوى عالمية ومنظمات إقليمية بالانقلاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

شبكة عيون الإخبارية