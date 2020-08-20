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النفط يهبط في ظل مخاطر على الطلب.. وبرنت بـ45.03 دولار

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النفط يهبط في ظل مخاطر على الطلب.. وبرنت بـ45.03 دولار النفط يهبط في ظل مخاطر على الطلب.. وبرنت بـ45.03 دولار
انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس 0.8% أيضاً إلى 42.57

النفط يهبط في ظل مخاطر على الطلب.. وبرنت بـ45.03 دولار

هبطت النفط، اليوم الخميس، إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 45.03 دولار للبرميل. فيما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.8% أيضاً إلى 42.57 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس الجاري يقل عن توقعات محللين، الذين أشاروا إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

ووفق " اليوم"، تراجع الطلب على الوقود 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في موعد مبكر، ربما في الربع الرابع من هذا العام، بينما حث شركاء المملكة في "أوبك+" على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

لكن مسودة بيان لـ"أوبك+" أظهرت أن موجة ثانية ممتدة من جائحة كورونا تشكل تهديداً كبيراً لتعافي سوق النفط.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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