نائب وزير الصناعة يتفقد عدداً من المصانع الوطنية في عسير

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للوقوف على جاهزيتها ومناقشة خططها لتطوير أعمالها

تفقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل عدداً من المصانع الوطنية في منطقة عسير؛ وذلك للوقوف على جاهزيتها ومناقشة خططها لتطوير أعمالها، جرى خلالهـا مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وبدأت الجولة بزيارة فرع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن" حيث التقى خلالها المسؤولين في الهيئة، وعدداً من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير، استعرض خلالها التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، شملت تسريع إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين مع القطاعات الخدمية، وتسهيل عملية توفير البنى التحتية بشكل كامل في مختلف المدن الصناعية، وتسريع إجراءات استكمال "عسير 2" المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها 18 مليون متر مربع، والتأكد من جاهزية الدراسات والخطط لبدء التنفيذ بعد اكتمال نقلها إلى الهيئة، كما تم بحث خطط إيجاد مصانع البلوك والخرسانة تحت إدارة "مُدن" في محافظة خميس مشيط.

وخلال جولته التفقدية، زار نائب الوزير عدداً من المصانع الوطنية في المنطقة شملت قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية والدوائية، والبناء والتشييد، حيث أشاد بالتطور الذي يشهده القطاع الصناعي في عسير، وبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تطوير عمل المصانع وتحفيزها على استغلال الدعم الحكومي لتوسيع نشاطها، واستهداف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكّد "الزامل"، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى دائماً لأن تكون مُمكنة للمصانع الوطنية، وجزء من إيجاد الحلول السريعة والفعّالة للمشكلات التي تواجهها، بما يسهم في نمو القطاع الصناعي وتعظيم الفائدة منه، سواء على مستوى الدولة، أو التحفيز بما يخدم نمو الصناعة في المنطقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية فيها، مؤكداً أن أحد الأدوار المهمة للوزارة اليوم يمكن تلخيصه في تحفيز الاستثمار في القطاع، ومساعدة المصانع على التخطيط والتنفيذ لتوفير منتج سعودي ذو جودة عالية، إضافة إلى مساعدتهم في تصدير هذه المنتجات للأسواق الخارجية.

وأشاد بما شاهده من مستوى الخدمات التي تقدمها المنظومة الصناعية وشركاؤها من القطاعات الحكومية الأخرى لمصانع منطقة عسير التي تقدر بـ380 مصنعاً موزعة على 217 مصنعاً خارج المدن الصناعية و163 مصنعاً في المدن الصناعية، لافتاً إلى حرص الوزارة وتوجيهات وزير الصناعة الثروة المعدنية على تذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وإيجاد حلول عاجلة لها.وزارة الصناعة والثروة المعدنية