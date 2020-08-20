"مركز خدمة الاتصال الموحد 1933" بالشؤون الإسلامية يتلقى 9649 بلاغاً خلال شهرين

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تنوعت بين خدمات المصلين والإجراءات الاحترازية بالمساجد وشؤون الدعوة

تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه (9649) اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً.. كان بينها (5578) اتصالاً عبارة عن استفسارات تم الإجابة عليها من قبل موظفي المركز في حينه، و(4071) تم فتح تذاكر بلاغات لها وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها.

ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد "1933".

وأوضح التقرير أن تصنيف الاتصالات والبلاغات يتعلق بخدمات المصلين ومنسوبي المساجد، وبلاغات بخصوص الإجراءات الاحترازية في المساجد، وخدمات الصيانة، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون المتبرعين، وخدمات الوزارة الأخرى.

جدير بالذكر، أن مركز الاتصال الموحد دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، واستقبل منذ تدشينه (68285) اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد