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14 نوعاً من الكمامات تحت الاختبار.. تعرف على أفضلها وأخطرها

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14 نوعاً من الكمامات تحت الاختبار.. تعرف على أفضلها وأخطرها 14 نوعاً من الكمامات تحت الاختبار.. تعرف على أفضلها وأخطرها
أجراه باحثون من جامعة ديوك في نورث كارولينا.. أنواع وخامات عدة

14 نوعاً من الكمامات تحت الاختبار.. تعرف على أفضلها وأخطرها

اختبر علماء 14 نوعاً من الكمامات التي يرتديها مئات الملايين حول العالم للوقاية من المستجد، ووجدوا أن إحداها يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، كما أعادوا ترتيبها حسب أفضليتها.

وخضع للاختبار، الذي أجراه باحثون من جامعة ديوك في نورث كارولينا الأمريكية، كمامات من أنواع وخامات وأغراض مختلفة، وقارن الباحثون مدى انتشار القطرات من أنفاس المشاركين أثناء ارتدائهم لإحدى الكمامات، مع تلك القطرات التي تنطلق من أفواههم وأنوفهم في حالة عدم ارتداء أي قناع.

وكشفت النتائج أن أقل الأقنعة فاعلية هو ذلك الذي يغطي الفم والأنف ويمتد حتى الرقبة، ووجدوا أنه يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالعدوى، إذ يتسبب بنقل القطرات بنسبة 110 بالمائة، بما يعني أن عدم ارتداء قناع على الإطلاق يبدو خياراً أفضل.

وقال مارتن فيشر، الباحث بجامعة ديوك لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "فوجئنا للغاية عندما اكتشفنا أن عدد القطرات في قناع الرقبة تجاوز عدد الجسيمات التي تم قياسها من دون ارتداء أي قناع".

وأضاف: "نريد التأكيد على أننا نشجع الناس حقاً على ارتداء الأقنعة، لكننا نريدهم في الوقت نفسه أن يرتدوا أقنعة فعالة".

وكان ثاني أسوأ غطاء للوجه ذلك المعروف باسم "الباندانا"، وهو عبارة عن قطعة قماش أو منديل تطوى على شكل مثلث، على أن يكون رأسه تحت الأنف، ويعقد طرفاه خلف الرأس.

ورغم سوء هذا القناع، فإنه لا يزيد من خطر الإصابة بالعدوي.

ووفق "سكاي نيوز"، جاء في المركز الثالث من حيث عدم الكفاءة، الكمامة "التريكو" المحبوكة، المحاكة من الصوف بشكل أساسي.

أما القناع الأكثر فعالية بحسب الاختبار، فهو كمامة "N95" الذي تصل فيه نسبة نقل القطيرات إلى 0.1 بالمائة، ويستخدم هذا النوع من الكمامات العاملون في مجال الرعاية الصحية بالأساس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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